К 2023 году взыскать алименты можно будет через Госуслуги

К 2023 году взыскать алименты можно будет в онлайн-формате через Госуслуги.
Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко:
«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка», — отметил Чернышенко.
Цитат по «РИА Новости».
По словам вице-премьера, подать исковое заявление на алименты в мировой суд можно будет через Госуслуги к 2023 году.
К этому году будет введено полное электронное взаимодействие ФССП, банков и судов.