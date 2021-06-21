К 2023 году взыскать алименты можно будет через Госуслуги

К 2023 году взыскать алименты можно будет в онлайн-формате через Госуслуги.

Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко:

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка», — отметил Чернышенко.

Цитат по «РИА Новости».

По словам вице-премьера, подать исковое заявление на алименты в мировой суд можно будет через Госуслуги к 2023 году.

К этому году будет введено полное электронное взаимодействие ФССП, банков и судов.