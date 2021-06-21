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🔒 Налоговики блокируют счет и хотят списать недоимку, о чем прислали решение. Вот только требования от них не было

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Налоговики прислали по ТКС решение о блокировке счета и списании недоимки. При этом, требование компания по ТКС не получала. Так вообще можно?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Ну, не то, чтобы я сильно шокировалась, конечно, но директор клиента как бы да. В общем, пришло Решение о взыскании налога, типа, мы не исполнили Требование от 14 мая. Требование по ТКС не приходило. Они их Почтой России, что ли, шлют?

Смотрю с квадратными глазами на сумму, на выписку (где все уплачено), опять на сумму, пытаюсь понять, что же я должна сказать директору, не понимаю вообще, категорически, потому что они все заплатили.

Ну, понятно, буду звонить исполнителю и интересоваться, откуда такая радость взялась, но блин. Есть ли вариант оспорить, если мы по ТКС не получали требование об уплате? И вообще непонятно, что за сумма?».

В комментариях пишут о подобном случае:

«Тоже пришли такие требования, позвонил в ИФНС, они что то посмотрели и бросили трубку. Заказал Акт сверки и справку об отсутствии задолженности. В Акте и справке задолженность отсутствует. Полагаю, сбой системы».

Авто пишет, что им сразу решение прилетело о блокировке счета и списании.

«Ну, а нам пришло не требование, а решение о блокировке счета и решение о списании. Требование нам не приходило».

На это пишут, что почтой могли направить или в ЛК:

«ИФНС могла отправить почтой на юрадрес или в ЛК на налог.ру. Практикуют».

Кто-то пишет, что налоговики требование могут не в виде требования, а в виде обычного письма прислать:

«Я много раз встречала, что налоговая требования шлёт обычным письмом, в СБИС такое выдела. Не в закладке требования, а в закладке письма, которые мы, практически, не читаем».

Автор пишет, что поищет, но вообще за всем этим у них директор внимательно следит.

«Попробую посмотреть, но у меня директор за всеми входящими бдит».

Советуют письмо написать, что нет задолженности, и платежки приложить.

«Берете и пишете письмо, что все заплачено с приложением п/п. Не вижу проблемы. Не один раз так у нас было».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Требования налоговой: как сократить время на ответы». Он пройдет 25 июня, начало в 11:00 по Москве.

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