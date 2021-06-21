👉 Людей призвали ограничить контакты до достижения коллективного иммунитета от ковид

Минздрав призвал людей ограничить контакты до достижения коллективного иммунитета из-за распространения нового индийского штамма ковида.
Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на XXIII Всероссийской конференции:
«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — озвучил Мурашко.
Цитата по «ТАСС».
Ранее министр здравоохранения отметил, что новый индийский штамм ковида более заразный:
«Он более контагиозный [заразный]. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима», — отметил министр здравоохранения.
Цитата по «ТАСС».