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👉 Людей призвали ограничить контакты до достижения коллективного иммунитета от ковид

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минздрав призвал людей ограничить контакты до достижения коллективного иммунитета из-за распространения нового индийского штамма ковида.

Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на XXIII Всероссийской конференции:

«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — озвучил Мурашко.

Цитата по «ТАСС».

Ранее министр здравоохранения отметил, что новый индийский штамм ковида более заразный:

«Он более контагиозный [заразный]. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима», — отметил министр здравоохранения.

Цитата по «ТАСС».

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