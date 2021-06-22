Маркировка лекарств позволит отследить незарегистрированные психотропные и наркотические препараты

Маркировка лекарств, в том числе психотропных и наркотических препаратов, поступающих из-за рубежа, позволяет обеспечить строгий контроль за их транспортировкой и количеством.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ЦРПТ.

«Цифровая маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость от производства импортируемых лекарств, в том числе психотропных, до каждого медицинского учреждения в России и дает возможность властям на основании информации из системы „Честный знак“ контролировать их достаточность в больницах. Код, который наносится на каждую упаковку, дает возможность отследить его происхождение и получить информацию о его статусе на каждом участке пути. Это помогает контролировать поставки в больницы каждого региона и перенаправлять препараты на те участки, где они необходимы — технологии системы позволяют прогнозировать возможный дефицит лекарств в каждом из регионов», — пояснили в ЦРПТ.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. По данным оператора, на сегодняшний день в системе «Честный знак» зарегистрированы более 88 тыс. производителей лекарств, импортеров, аптек, дистрибьюторов и медицинских организаций, а более 70% медикаментов, зарегистрированных в системе, — российские.

Как пишет издание, накануне Мишустин заявил, что российские регионы получат возможность оперативно обмениваться запасами незарегистрированных психотропных лекарств, в которых нуждаются пациенты.

Речь идет о наркотических и психотропных препаратах, которые у нас в стране пока не производятся.

Для этого регионы будут ежеквартально направлять в Минпромторг данные об оставшихся невостребованными лекарствах, а ведомство будет вести мониторинг и курировать перераспределение препаратов.

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Комментирует Игорь Симаков, руководитель регионального отделения Партии Роста в Ростовской области, директор группы медицинских центров «Здоровье».

«По медикаментам я уже и сейчас вижу, как с аптечных полок исчезает даже то, что не должно.

Возьмем например отечественный препарат феназепам, обладающий транквилизирующим, противосудорожным, снотворным, миорелаксантным и седативным действиями. Перебоев с ним не было даже в лихие 90-е. Так же давно пропали столь важные для гипертоников изоптин и анаприллин. Что касается антидепрессантов, пациентам с трудом удается принимать препарат одной компании. Давно такого «фармацевтического ралли» не было.

Так что пока, как медик, вижу, что ситуация стала только хуже. Поэтому даже если станет как раньше, это будет уже победа. А цену такой победы пусть оценивают люди в погонах».