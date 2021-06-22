Половина столичного малого бизнеса оказалась в убытках от нерабочей недели

80% малого бизнеса работали на нерабочей неделе, объявленной мэром Москвы с 14 по 18 июня. А 20% — не работали.
Убытки понесли около 50% малых компаний столицы.
Такие результаты показал опрос Райффайзенбанка.
«Только 20% малых предприятий приостановили работу на неделе с 14 по 18 июня. Каждый десятый бизнес был вынужден отложить запуск проекта или сервиса. А еще 15% понесли убытки из-за выплаты зарплаты сотрудникам в эти дни. Также в список непредвиденных расходов вошли траты на медицину и убытки из-за потери крупного контракта» — следует из текста исследования.
Цитата по «ТАСС».
Однако 53% опрошенных отметили, что нерабочая неделя никак не сказалась на бизнесе.