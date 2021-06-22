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Власти ответили бизнесу, как работать с новыми коронавирусными ограничениями

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Рубрика Общество. Люди. События
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Ответы на главные вопросы от предпринимателей по ограничениям, введенным в связи с распространением коронавируса.

Отвечает Оперштаб

Приостанавливается ли работа детской игровой комнаты в фитнес-центре, салоне красоты и спа?

Если в фитнес-центре, салоне красоты, спа есть детская игровая комната, то ее посещение приостанавливается.

Ограничивается ли деятельность детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций допобразования?

Нет, не ограничивается.

Вправе ли функционировать частные развлекательные парки?

Деятельность частных парков не приостанавливается. На территории парков приостанавливается посещение детских игровых комнат и посещение зоопарков.

Что означает фудкорт?

Фудкорт — зона, в которой осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей.

Может ли предприятие общественного питания, расположенное в ТЦ, но не на территории фудкорта, имеющее отдельную посадочную зону оказывать услуги общественного питания на своей территории?

Да, может.

Может ли предприятие общественного питания, расположенное в формате "островок" в ТЦ, оказывать услуги общественного питания?

Да, может.

Может ли предприятие общественного питания, расположенное на фудкорте, работать на вынос и доставку?

Может только на доставку.

О переводе работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы.

Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников. Граждане, получившие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работник

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