Власти ответили бизнесу, как работать с новыми коронавирусными ограничениями

Ответы на главные вопросы от предпринимателей по ограничениям, введенным в связи с распространением коронавируса.
Отвечает Оперштаб.
Приостанавливается ли работа детской игровой комнаты в фитнес-центре, салоне красоты и спа?
Если в фитнес-центре, салоне красоты, спа есть детская игровая комната, то ее посещение приостанавливается.Ограничивается ли деятельность детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций допобразования?
Нет, не ограничивается.Вправе ли функционировать частные развлекательные парки?
Деятельность частных парков не приостанавливается. На территории парков приостанавливается посещение детских игровых комнат и посещение зоопарков.Что означает фудкорт?
Фудкорт — зона, в которой осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей.Может ли предприятие общественного питания, расположенное в ТЦ, но не на территории фудкорта, имеющее отдельную посадочную зону оказывать услуги общественного питания на своей территории?
Да, может.Может ли предприятие общественного питания, расположенное в формате "островок" в ТЦ, оказывать услуги общественного питания?
Да, может.Может ли предприятие общественного питания, расположенное на фудкорте, работать на вынос и доставку?
Может только на доставку.О переводе работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы.
Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников. Граждане, получившие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работник