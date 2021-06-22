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В московские рестораны будут пускать только по QR-коду. Бумажные справки или сертификаты не примут

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Рубрика Общество. Люди. События
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:

  • прошедшие вакцинацию;
  • переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
  • либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

  • электронной медицинской карты Москвы;
  • портала mos.ru;
  • ресурса ЕМИАС.ИНФО;
  • Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»,
  • в регистратуре городской поликлиники.

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

Эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек тоже рекомендуется использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Сам указ №35-УМ можно скачать во вложении.

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