💉 Сотрудников с медотводом от прививок будут отстранять от работы

Медотвод от прививки не спасет сотрудника от отстранения от работы. Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопросы граждан.

В случае осложнения эпидемиологической обстановки при вынесении Главным государственным санитарным врачом субъекта РФ постановления о проведении профилактических прививок гражданам или их отдельным группам граждане могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены работодателем от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия.

Выданный работнику медицинский документ об отводе от прививок не препятствует его отстранению от работы, поскольку работник продолжает сохранять опасность для окружающих, сообщает Роструд.

Основание:

п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

абзац 8 ч.1 ст. 76 ТК РФ.

Добавим, согласно абзацу 8 ч.1 ст. 76 ТК работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в случаях, предусмотренных ТК, а также

По мнению Роструда этот другой закон — № 157 от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

П. 2 ст. 5 этого закона гласит:

Отсутствие профилактических прививок влечет: ... отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Перечень таких работ (их всего 12) утвержден постановлением Правительства от 15.07.1999 № 825.

Для остальных видов работ, не включенных в перечень, отстранение от работы из-за отсутствия прививки не предусмотрено.

Вместе с тем отвечая на вопрос другого пользователя портала «Онлайнинспекция.рф» Роструд уточнил, что инициатором отстранения непривитого работника является не работодатель, а должностное лицо Роспотребнадзора.