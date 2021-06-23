В Госдуму внесен правительственный законопроект с изменениями в КоАП, распространяющий ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, на юридических лиц.

КоАП предлагается дополнить статьей об ответственности компаний за действия «физиков»:

представителей, действующих на основании учредительных документов или доверенности;

лиц, занимающих должность в органах управления;

а также бенефициарных владельцев.

Наказание последует, если они, зная о том, что имущество получено нелегально, совершали с ним сделки или операции для придания владению правомерного вида.

К ответственности будут привлекаться и иностранные компании, даже если правонарушение было совершено за рубежом, но направлено против интересов РФ.

Компании будет грозить штраф в размере до трехкратной суммы средств или стоимости такого имущества либо приостановка деятельности юрлица на срок до 30 суток с возможной конфискацией. Избежать всего этого компания сможет, если она поспособствовала выявлению правонарушения, проведению расследования, а также раскрытию преступления, то есть если содействовала расследованию уголовного дела в отношении такого физлица.

Отдельно прописан порядок конфискации имущества, полученного преступным путем, если оно уже приобщено к законно полученному: конфискуется соответствующая его стоимости часть. Если это невозможно, например из-за его использования, то по решению суда конфискуется сопоставимая денежная сумма. Если же у компании недостаточного для этого средств, конфискации подлежит иной предмет, соответствующий по стоимости.

Составлять протоколы по таким правонарушениям будут сотрудники Росфинмониторинга и прокуратуры, дела же будут рассматриваться судами. Срок давности и применения меры обеспечения в виде ареста денежных средств и имущества компании — три года.

В первоначальной версии документа, разработанной Росфинмониторингом в марте 2020 года, предлагался более жесткий вариант — шесть лет.

По материалам газеты «КоммерсантЪ».