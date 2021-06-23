Упрощенцы должны сдавать декларацию по налогу на имущество с жилья, если налог в регионе рассчитывается по кадастру

Упрощенцы должны сдавать декларация по налогу на имущество на жилое помещение. Но только если в регионе налог рассчитывается по кадастровой стоимости.

Об этом напомнила ФНС в письме от 22.04.2021 № БС-3-21/3057@.

По общему правилу компании на УСН освобождены от уплаты налога на имущество. Исключение — если в регионе налог на жилое помещение рассчитывается по кадастровой стоимости.

Вопрос касался Калужской области. ФНС отметила, что в данном регионе утверждены правила расчета налога на жилое помещение по кадастровой стоимости.

Поэтому упрощенец, у которого в собственности есть жилые помещения в Калужской области, должен сдавать декларацию на имущество и уплачивать налог.