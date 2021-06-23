Изменения в льготной ипотеке не замедлят рост цен на жилье

Цены на жилье продолжат расти, уверены эксперты. Даже несмотря на то, что по льготной ипотеке повысили ставку и уменьшили лимит до 3 млн.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР.

«Эти изменения окажут давление на динамику ипотечного рынка во второй половине года, однако спрос в рамках льготных программ останется достаточно высоким. Главные причины: доля кредитов меньше трех миллионов рублей в новых выдачах и так велика (более 50%, по оценкам НКР); спрос на семейную ипотеку заметно повысится, а цены на жилье продолжат расти, хотя и медленнее», — сказано в исследовании.

По мнению аналитиков, хоть рост цен и будет сдержаннее, но, как минимум, продолжится до конца года. При этом, спрос бужет превышать предложение.

Кроме того, в НКР ожидают роста новых выдач ипотечных кредитов до 4,6–4,8 триллиона рублей по итогам текущего года против 4,4 триллиона рублей в 2020 году.