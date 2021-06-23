⚡️ В Бурятии ввели локдаун с 27 июня по 11 июля

В Бурятии ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. Кроме того, запрещена деятельтность всех служб, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на местный оперштаб.

«Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», — сообщили в оперштабе.

Кроме того, по решению оперштаба детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкала и озера Щучье.