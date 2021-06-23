В 2021 году в Крыму не будут вводить курортный сбор. Принятие решения о вводе эксперимента перенесено на 2022 год.

Об этом сообщила замминистра курортов и туризма Республики Крым Юлия Мартыненко:

«Республика Крым не стала вводить сбор, передвинув сроки его введения в рамках действующего федерального закона своим республиканским законом на 2022 год. <...> Учитывая обстановку, которая сложилась в Крыму, по ЧП пока что мы не намерены вводить курортный сбор», — отметила Мартыненко.

Цитата по «ТАСС».

Также замминистра курортов и туризма Республики Крым отметила, что власти рассматривают вопрос о выходе из эксперимента.