В России появятся личные фонды с имуществом не менее 100 млн рублей

Совет Федерации одобрил законопроект с изменениями в Гражданский кодекс, который предусматривает новую организационно-правовую форму унитарной некоммерческой организации — личный фонд.

При этом другие фонды будут именоваться «общественно полезными фондами».

Личный фонд определяется как учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления.

Личный фонд может быть создан нотариусом после смерти гражданина в соответствии с его завещанием (наследственный фонд).

Гражданин, создавший личный фонд при жизни или предусмотревший в своем завещании создание наследственного фонда, признается учредителем личного фонда. Замена учредителя личного фонда, равно как и соучредительство нескольких лиц не допускаются.

Предусматривается, что имущество, передаваемое личному фонду его учредителем, принадлежит личному фонду на праве собственности, при этом учредитель личного фонда не имеет прав на имущество созданного им фонда. Стоимость имущества, передаваемого личному фонду (за исключением наследственного фонда) его учредителем, не может быть менее 100 миллионов рублей.

Учредитель личного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам этого личного фонда при недостаточности имущества фонда, а личный фонд, за исключением наследственного фонда, несет субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам учредителя данного фонда в течение трех лет со дня его создания.

Учредительным документом личного фонда является его устав. Решение учредителя личного фонда об учреждении личного фонда, завещание, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, включающее в себя решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления наследственным фондом подлежат нотариальному удостоверению.