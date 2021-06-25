Сдавать отчётность в Росстат будете по-новому

В 2022 году сдавать отчетность в Росстат ИП и компании будут через специальную платформу. До 1 января ее должны ввести в эксплуатацию.

В следующем году будет запущена Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных. Правительство утвердило положение о её работе.

Ресурс объединит разрозненные статистические системы. В частности, реестр форм статистического наблюдения и статистических показателей, единое хранилище статистических данных. Таким образом, основные участники статистического учёта — госорганы, респонденты и пользователи данных — будут взаимодействовать в единой цифровой среде.

Поскольку респондентами являются все компании и ИП, сдающие статотчетность, то значит они должны будут работать с этой платформой.

Положение также определяет основные принципы работы платформы, в их числе — актуальность, доступность и достоверность информации, прозрачность процессов сбора и обработки, использование единой методологии.

Платформу поручено ввести в эксплуатацию до 1 января 2022 года. Её оператором назначен Росстат.

Информация системы будет общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законодательством РФ.