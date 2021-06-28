Как уведомить налоговую о продлении срока ликвидации ООО

Как продлить срок ликвидации ООО и известить об этом регистрирующую налоговую инспекцию? Советы по этому вопросу дали налоговики Ставропольского края.

Срок ликвидации общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация общества не может быть завершена в этот срок, его можно продлить в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

Отсутствие в решении о ликвидации ООО срока ликвидации является основанием для отказа в государственной регистрации.

В случае продления судом срока ликвидации в регистрирующий орган представляется подписанное ликвидатором заявление (уведомление) по форме № Р15016, с проставлением в пункте 2 «Причина представления заявления (уведомления)» значения 5 (продление срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью) и указанием новой даты ликвидации общества.

К заявлению в качестве доказательства продления срока ликвидации может быть приложена копия решения суда. Отсутствие информации о продлении судом срока ликвидации является основанием для отказа в государственной регистрации.