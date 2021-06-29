Столичные рестораны потеряли 80% выручки в первый же день «бесковидного» режима

В первый же день «бесковидного» режима работы столичные рестораны потеряли около 80% выручки.

Об этом сообщает уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, пишут «ТАСС».

«Максимальная выручка ресторанов, включая работу на летних верандах, относительно понедельника прошлой недели — 20%», — сказал он.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код.

При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.