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Столичные рестораны потеряли 80% выручки в первый же день «бесковидного» режима

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Рубрика Экономика России
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В первый же день «бесковидного» режима работы столичные рестораны потеряли около 80% выручки.

Об этом сообщает уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, пишут «ТАСС».

«Максимальная выручка ресторанов, включая работу на летних верандах, относительно понедельника прошлой недели — 20%», — сказал он.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код.

При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

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