❗ Регионы будут устанавливать прожиточный минимум по новым правилам – с помощью специального коэффициента

Утверждены коэффициенты для расчета региональных прожиточных минимумов.

С 2022 года по новой методике расчета региональные прожиточные минимумы будут привязаны к федеральному показателю.

Чтобы установить прожиточный минимум в субъекте, необходимо будет умножить федеральный прожиточный минимум на соответствующий коэффициент.

Например, ПМ для Москвы — это 1,2 федерального ПМ. ПМ для Татарстана — 0,85 федерального ПМ.

Единая шкала коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразовании и природно-климатические условия территорий, установлена постановлением Правительства № 1022 от 26.06.2021.

Коэффициенты будут применяться с 2022 года. Если у региона не будет возможности одномоментно увеличить прожиточный минимум с текущего значения до величины, рассчитанной на основе коэффициента региональной дифференциации, необходимо будет разработать и утвердить дорожную карту поэтапного увеличения прожиточного минимума в субъекте РФ до 2025 года.

У регионов, которые уже сейчас выполняют предлагаемое соотношение, сохраняется возможность установить значение прожиточного минимума выше расчетного исходя из финансовых возможностей и социально-экономического развития территории.

Отметим, что по новой методике прожиточный минимум устанавливается на год вперед, а не как раньше — по итогам квартала. При этом прожиточный минимум на очередной год не может быть установлен ниже уровня текущего года.

Коэффициенты следующие: