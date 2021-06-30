Реструктуризацию кредитов для физлиц и малого бизнеса рекомендовали продлить до 1 октября

В ЦБ рекомендуют кредиторам продлить реструктуризацию кредитов для субъектов малого бизнеса и физлиц до 1 октября 2021 года.
Об этом сообщают на сайте регулятора.
«Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам», — указывают в сообщении.
По мнению ЦБ, реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика. Заодно регулятор указывает, что банкам и кредитным бюро были даны рекомендации.
В ЦБ также приняли решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по Программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке АО «Корпорация «МСП».
Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте «Корпорации МСП».
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 млн рублей на уровне до 8,5% годовых. В программе участвуют следующие уполномоченные банки:
- «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
- ПАО «АК БАРС» БАНК;
- ООО КБ «Алтайкапиталбанк»;
- АО «АЛЬФА-БАНК»;
- АО «Банк Акцепт»;
- ООО КБЭР «Банк Казани»;
- Банк «Возрождение» (ПАО);
- Банк ВТБ (ПАО);
- АО «Банк Интеза»;
- АО «БАНК ОРЕНБУРГ»;
- АО «ГЕНБАНК»;
- Банк ГПБ (АО);
- ПАО «Дальневосточный банк»;
- АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»;
- ПАО «Запсибкомбанк»;
- ПАО Банк ЗЕНИТ;
- ПАО «АКИБАНК»;
- КБ «Кубань Кредит»;
- ПАО Банк «Кузнецкий»;
- Банк «Левобережный» (ПАО);
- ПАО АКБ «Металлинвестбанк»;
- АО «МСП Банк»;
- ПАО «НИКО-БАНК»;
- ПАО «НБД-Банк»;
- ПАО CКБ Приморья «Примсоцбанк»;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- АО «Райффайзенбанк»;
- РНКБ Банк (ПАО);
- ПАО РОСБАНК;
- АО «Россельхозбанк»;
- АО КБ «РУСНАРБАНК»;
- ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»;
- ПАО Сбербанк;
- АО «Банк ДОМ.РФ»;
- ПАО «БАНК СГБ»;
- «СДМ-Банк» (ПАО);
- ПАО «Совкомбанк»;
- «СИБСОЦБАНК» ООО;
- ПАО «МИнБанк»;
- АО БАНК «СНГБ»;
- ПАО «Томскпромстройбанк»;
- ПАО Банк «ФК Открытие»;
- ПАО КБ «Центр-инвест»;
- АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО);
- КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО);
- ООО «Экспобанк»;
- АО «Датабанк»;
- АО АКБ «Новикомбанк»;
- ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
- АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»;
- ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»;
- АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»;
- ООО «Банк РСИ»;
- ПАО КБ «САММИТ БАНК»;
- АО «ТАТСОЦБАНК»;
- АО «РН Банк»;
- АО КБ «Хлынов»;
- ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
- АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»;
- ПАО «МТС-Банк».