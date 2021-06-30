Реструктуризацию кредитов для физлиц и малого бизнеса рекомендовали продлить до 1 октября

В ЦБ рекомендуют кредиторам продлить реструктуризацию кредитов для субъектов малого бизнеса и физлиц до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщают на сайте регулятора.

«Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам», — указывают в сообщении.

По мнению ЦБ, реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика. Заодно регулятор указывает, что банкам и кредитным бюро были даны рекомендации.

В ЦБ также приняли решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по Программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке АО «Корпорация «МСП».

Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте «Корпорации МСП».

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 млн рублей на уровне до 8,5% годовых. В программе участвуют следующие уполномоченные банки: