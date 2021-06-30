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Реструктуризацию кредитов для физлиц и малого бизнеса рекомендовали продлить до 1 октября

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Рубрика Кредиты
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В ЦБ рекомендуют кредиторам продлить реструктуризацию кредитов для субъектов малого бизнеса и физлиц до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщают на сайте регулятора.

«Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам», — указывают в сообщении.

По мнению ЦБ, реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика. Заодно регулятор указывает, что банкам и кредитным бюро были даны рекомендации.

В ЦБ также приняли решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по Программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке АО «Корпорация «МСП».

Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте «Корпорации МСП».

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 млн рублей на уровне до 8,5% годовых. В программе участвуют следующие уполномоченные банки:

  1. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
  2. ПАО «АК БАРС» БАНК;
  3. ООО КБ «Алтайкапиталбанк»;
  4. АО «АЛЬФА-БАНК»;
  5. АО «Банк Акцепт»;
  6. ООО КБЭР «Банк Казани»;
  7. Банк «Возрождение» (ПАО);
  8. Банк ВТБ (ПАО);
  9. АО «Банк Интеза»;
  10. АО «БАНК ОРЕНБУРГ»;
  11. АО «ГЕНБАНК»;
  12. Банк ГПБ (АО);
  13. ПАО «Дальневосточный банк»;
  14. АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»;
  15. ПАО «Запсибкомбанк»;
  16. ПАО Банк ЗЕНИТ;
  17. ПАО «АКИБАНК»;
  18. КБ «Кубань Кредит»;
  19. ПАО Банк «Кузнецкий»;
  20. Банк «Левобережный» (ПАО);
  21. ПАО АКБ «Металлинвестбанк»;
  22. АО «МСП Банк»;
  23. ПАО «НИКО-БАНК»;
  24. ПАО «НБД-Банк»;
  25. ПАО CКБ Приморья «Примсоцбанк»;
  26. ПАО «Промсвязьбанк»;
  27. АО «Райффайзенбанк»;
  28. РНКБ Банк (ПАО);
  29. ПАО РОСБАНК;
  30. АО «Россельхозбанк»;
  31. АО КБ «РУСНАРБАНК»;
  32. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
  33. ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»;
  34. ПАО Сбербанк;
  35. АО «Банк ДОМ.РФ»;
  36. ПАО «БАНК СГБ»;
  37. «СДМ-Банк» (ПАО);
  38. ПАО «Совкомбанк»;
  39. «СИБСОЦБАНК» ООО;
  40. ПАО «МИнБанк»;
  41. АО БАНК «СНГБ»;
  42. ПАО «Томскпромстройбанк»;
  43. ПАО Банк «ФК Открытие»;
  44. ПАО КБ «Центр-инвест»;
  45. АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО);
  46. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО);
  47. ООО «Экспобанк»;
  48. АО «Датабанк»;
  49. АО АКБ «Новикомбанк»;
  50. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
  51. АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»;
  52. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»;
  53. АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»;
  54. ООО «Банк РСИ»;
  55. ПАО КБ «САММИТ БАНК»;
  56. АО «ТАТСОЦБАНК»;
  57. АО «РН Банк»;
  58. АО КБ «Хлынов»;
  59. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
  60. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
  61. АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»;
  62. ПАО «МТС-Банк».

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