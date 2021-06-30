Что чиновники на местах начали исправлять уже во время прямой линии с Путиным

Прямая линия с Путиным все еще в процессе, а проблемы людей, сумевших пробиться, — волшебным образом уже решаются.

Вот некоторые из них:

Омский СК начал разбираться, почему ветерана труда лишили звания;

В Астраханской области губернатор изучает ситуацию с отказами женщине в новой детской выплате;

Свердловский губернатор поручил немедленно разобраться в ситуации с женщиной, которая пожаловалась на отсутствие газа;

Педагог, чей муж обратился к Путину из-за принуждения к прививке, имеет временный медотвод, ее нельзя отстранить от работы, сообщили в Депобразования г. Москвы.

Кстати говоря, половину всего времени решают вопросы со связью. Говорят, DDoS-атаки. Есть мнение, что провайдера интернета нужно менять...