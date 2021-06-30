Завтра начнется прослеживаемость товаров, списка которых еще нет

С 1 июля в России стартует система прослеживаемости товаров. Подготовка к этому процессу идет уже давно. Разработаны новые формы счетов-фактур и деклараций по НДС.
Но нет самого главного — Постановления Правительства со списком товаров, подлежащих прослеживаемости.
По этому поводу сокрушаются читатели нашего форума в теме «Прослеживаемость товаров».
В общих чертах список известен. Есть проект. Но этот проект так и не перешел в стадию нормативного акта.
Как может быть введен проект, если не известно точно, что необходимо прослеживать? Завтра ввод в работу, а перечня так и нет?Некоторые клерки даже выразили надежду, что срок введения прослеживаемости перенесут, раз перечень еще не утвержден.
— пишут на форуме
Система точно будет введена с 01 июля или еще возможно будет перенос сроков?Но про возможный перенос сроков никакой информации не было, так что с завтрашнего дня новая система заработает.
— спрашивает читатель «Клерка»
Ждем постановление Правительства с перечнем товаров. Как говорится, уж полночь близится, а Германа все нет...
Пока из доработанной версии проекта, в частности, исключили микросхемы и их части.
Вот перечень из проекта:
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