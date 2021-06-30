Завтра начнется прослеживаемость товаров, списка которых еще нет

С 1 июля в России стартует система прослеживаемости товаров. Подготовка к этому процессу идет уже давно. Разработаны новые формы счетов-фактур и деклараций по НДС.

Но нет самого главного — Постановления Правительства со списком товаров, подлежащих прослеживаемости.

По этому поводу сокрушаются читатели нашего форума в теме «Прослеживаемость товаров».

В общих чертах список известен. Есть проект. Но этот проект так и не перешел в стадию нормативного акта.

Как может быть введен проект, если не известно точно, что необходимо прослеживать? Завтра ввод в работу, а перечня так и нет? — пишут на форуме

Некоторые клерки даже выразили надежду, что срок введения прослеживаемости перенесут, раз перечень еще не утвержден.

Система точно будет введена с 01 июля или еще возможно будет перенос сроков? — спрашивает читатель «Клерка»

Но про возможный перенос сроков никакой информации не было, так что с завтрашнего дня новая система заработает.

Ждем постановление Правительства с перечнем товаров. Как говорится, уж полночь близится, а Германа все нет...

Пока из доработанной версии проекта, в частности, исключили микросхемы и их части.

Вот перечень из проекта: