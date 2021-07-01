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Продление льготной ипотеки до 1 июля 2022 года утвердили в правительстве

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Рубрика Ипотека
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Правительство утвердило продление льготной ипотеки до 1 июля 2022 года и скорректировало ее параметры. Кроме того, расширены условия для «Семейной ипотеки», теперь она доступна и семьям с одним ребенком.

Постановление от 30 июня 2021 года № 1060 можно скачать во вложении.

Купить жильё в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» можно будет со 2 июля по ставке до 7% годовых.

Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Для граждан с детьми с 2018 года действует ещё более выгодная программа — «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома.

Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Теперь взять такой кредит смогут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года.

Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий — 6 млн рублей.

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