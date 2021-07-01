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💻 Роскомнадзор запустил сервис для операторов персональных данных

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Рубрика Защита персональных данных
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Роскомнадзор с 1 июля запустил сервис для операторов персональных данных, который позволит им сформировать шаблон формы согласия на их обработку.

Созданию сервиса предшествовал анализ правоприменительной практики и обращений операторов по оформлению согласия на обработку персональных данных.

«При помощи сервиса в формате конструктора оператору будет достаточно заполнить необходимые поля, после чего шаблон будет рассмотрен специалистами Роскомнадзора, и при необходимости оператору будут даны рекомендации по его доработке. В дальнейшем оператор сможет использовать сформированную форму согласия в своей работе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 1 сентября для операторов вступают в силу требования к форме согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения. 

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