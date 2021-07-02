Челябинская пенсионерка настолько сурова, что сама обманула телефонных мошенников на деньги

Челябинская пенсионерка обманула телефонных мошенников. Ей пополнили счет мобильного на 500 рублей.

По информации АН «Доступ», 70-летней пенсионерке позвонили мошенники от имени службы безопасности банка. Женщина решила подыграть обманщикам.

«Взволнованный голос сказал, что кто-то пытается взломать мой счет в банке. И как бы невзначай спросил, сколько там лежит.

Я назвала первую пришедшую на ум сумму — 8 млн. Сама не знаю, почему именно столько. При этом на счету оставалось что-то около 50 рублей. Тогда собеседник стал торопить, что дорога каждая секунда, и предложил тут же пойти в банк, снять все деньги и перевести на безопасный счет. Но все время не класть трубку, чтобы оставаться на связи», — рассказал пенсионерка.

Цитата по АН «Доступ».

Женщина сказала, что на ее тарифе платные входящие, скоро оборвется связь из-за отсутствия денег на балансе. Мошенник пообещал пополнить ей баланс и перезвонить через несколько минут.

Обещание было выполнено. На счет пенсионерки поступило 500 рублей и ей перезвонили.

«Затем тот же «сотрудник» перезвонил и бодро сообщил, что доверие и безопасность клиентов для него превыше всего, и снова настоятельно предложил пойти к банкомату. Но я не собиралась никуда идти и переспросила, какой банк он представляет.

Когда он назвал, я прикинулась склеротичкой, и заявила, что 8 млн лежат в другой организации, а у них — только 50 рублей»,

— отметила пенсионерка.

По информации АН «Доступ», в ответ женщина услышала ругательства, после чего мошенник повесил трубку.

Ерунда — а приятно. Не все же мошенникам красть деньги со счетов. Надо хоть иногда и наоборот. Пусть и небольшую сумму.