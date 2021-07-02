Челябинская пенсионерка настолько сурова, что сама обманула телефонных мошенников на деньги

Челябинская пенсионерка обманула телефонных мошенников. Ей пополнили счет мобильного на 500 рублей.
По информации АН «Доступ», 70-летней пенсионерке позвонили мошенники от имени службы безопасности банка. Женщина решила подыграть обманщикам.
«Взволнованный голос сказал, что кто-то пытается взломать мой счет в банке. И как бы невзначай спросил, сколько там лежит.
Цитата по АН «Доступ».
Женщина сказала, что на ее тарифе платные входящие, скоро оборвется связь из-за отсутствия денег на балансе. Мошенник пообещал пополнить ей баланс и перезвонить через несколько минут.
Обещание было выполнено. На счет пенсионерки поступило 500 рублей и ей перезвонили.«Затем тот же «сотрудник» перезвонил и бодро сообщил, что доверие и безопасность клиентов для него превыше всего, и снова настоятельно предложил пойти к банкомату. Но я не собиралась никуда идти и переспросила, какой банк он представляет.
— отметила пенсионерка.
По информации АН «Доступ», в ответ женщина услышала ругательства, после чего мошенник повесил трубку.
Ерунда — а приятно. Не все же мошенникам красть деньги со счетов. Надо хоть иногда и наоборот. Пусть и небольшую сумму.