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Как дистанционно закрыть ИП

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Индивидуальные предприниматели могут направить заявление о прекращении своей деятельности без электронной подписи через Интернет, пояснили в ФНС.

Для этого необходимо зайти на сайт ФНС России www.nalog.gov.ru:

1. В сервисе «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» в разделе «Индивидуальные предприниматели > Прекращаем деятельность в качестве ИП», заполнить Заявление по форме Р26001;

2. Оплатить государственную пошлину в размере 160 руб. онлайн.

3. Вложить скан-образ или фотографию 2 и 3 страниц документа, удостоверяющего личность (сведения о выдаче документа, серия и номер, фотография и Ф.И.О., лица, которому принадлежит документ).

4. Вложить собственное фото (селфи) заявителя с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

Такая возможность представлена предпринимателям на период действия ограничений в связи с короновирусом.

Результат государственной услуги регистрирующий орган направит на 5-й рабочий день на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления.

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