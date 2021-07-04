💥 Останется ли Россия без шампанского?

Конец этой недели ознаменовался скандалом в мире виноделов — один из крупнейших в мире производителей шампанского Moet Hennessy предупредил, что останавливает отгрузки продукции в Россию на неопределенный срок. Письмо было разослано партнерам компании.

В письме поясняется, что прекращение поставок связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Согласно новому закону, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории страны. «И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — цитирует РБК письмо Moet Hennessy.

Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович предположил, что Moet Hennessy просто боится конкуренции с российским шампанским:

«Они боятся, что их продукция не соответствует стандарту игристых вин, тем высоким требованиям, которые мы закладываем. Тогда вопрос у меня встречный: они опасаются, что их продукция не пройдет контроль и требования к этому стандарту? А там достаточно высокие требования. Может, они этого боятся?» — заявил Попович. цитата по РИА Новости

Впрочем, 4 июля появились сообщения, что Moet Hennessy перемаркирует свои напитки, поставляемые в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского». Поставки возобновятся, как только будет отлажен процесс по корректировке этикеток.

А вот что писали на «Клерке» десять лет назад: Запрет на название «Шампанское» вступит в силу через 10 лет