Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💥 Останется ли Россия без шампанского?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Конец этой недели ознаменовался скандалом в мире виноделов — один из крупнейших в мире производителей шампанского Moet Hennessy предупредил, что останавливает отгрузки продукции в Россию на неопределенный срок. Письмо было разослано партнерам компании.

В письме поясняется, что прекращение поставок связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Согласно новому закону, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории страны. «И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — цитирует РБК письмо Moet Hennessy.

Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович предположил, что Moet Hennessy просто боится конкуренции с российским шампанским:

«Они боятся, что их продукция не соответствует стандарту игристых вин, тем высоким требованиям, которые мы закладываем. Тогда вопрос у меня встречный: они опасаются, что их продукция не пройдет контроль и требования к этому стандарту? А там достаточно высокие требования. Может, они этого боятся?» — заявил Попович.

цитата по РИА Новости

Впрочем, 4 июля появились сообщения, что Moet Hennessy перемаркирует свои напитки, поставляемые в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского». Поставки возобновятся, как только будет отлажен процесс по корректировке этикеток.

А вот что писали на «Клерке» десять лет назад: Запрет на название «Шампанское» вступит в силу через 10 лет

Подборка полезных мероприятий

Разместить