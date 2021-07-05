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Стоимость ЖКУ предложили компенсировать из бюджета

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Рубрика Общество. Люди. События
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Властям предложили ввести компенсацию стоимости ЖКУ для населения за счет прямых выплат из бюджета.

С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин:

«Сегодня правительству придется давать деньги людям. За ЖКХ, другие выплаты.

Тут либо вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо прецедент Тывы — чтобы региональные власти снизили тарифы.

Он интересен именно с точки зрения того, что можно такую меру поддержки сделать, а потом правительство уже само посчитает выпадающие доходы энергетиков», — отметил Ионин.

Цитата по URA.RU.

Прецедент из Тывы: региональные власти снизили цены на электроэнергию на второе полугодие 2021 года. Стоимость электричества упала примерно на 30 копеек для различных категорий населения.

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