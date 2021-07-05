Стоимость ЖКУ предложили компенсировать из бюджета

Властям предложили ввести компенсацию стоимости ЖКУ для населения за счет прямых выплат из бюджета.
С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин:
«Сегодня правительству придется давать деньги людям. За ЖКХ, другие выплаты.
Тут либо вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо прецедент Тывы — чтобы региональные власти снизили тарифы.
Он интересен именно с точки зрения того, что можно такую меру поддержки сделать, а потом правительство уже само посчитает выпадающие доходы энергетиков», — отметил Ионин.
Цитата по URA.RU.
Прецедент из Тывы: региональные власти снизили цены на электроэнергию на второе полугодие 2021 года. Стоимость электричества упала примерно на 30 копеек для различных категорий населения.