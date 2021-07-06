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В Кремле высказались против закрытия регионов

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Рубрика Экономика России
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Пресс-секретарь Кремля высказался против закрытия границ между регионами, хотя в некоторых из-за ситуации с коронавирусом нужны жесткие меры. И напомнил, что у губернаторов есть особые полномочия.

Об этом пишет «ТАСС».

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры», — сказал Песков. «В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы», — добавил Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что у руководителей регионов есть целый ряд особых полномочий.

«В зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», — сказал Песков.

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