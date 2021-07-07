Порочащая или недостоверная информация будет удаляться из интернета без решения суда

Информация, признанная недостоверной или порочащей честь, будет удаляться из интернета во внесудебном порядке.
Путин подписал соответствующий закон.
Решение об удалении такой информации будет приниматься в течение 15 дней по заявлению заинтересованного лица.
Проверку информации будет проводить региональная прокуратура в течение 10 дней со дня подачи заявления. Потом в течение 5 дней генпрокурор России или его зам проверяют обоснованность решения, вынесенного региональной прокуратурой.
Если генпрокурор подтвердит решение об удалении информации — направляется в Роскомнадзор.