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Порочащая или недостоверная информация будет удаляться из интернета без решения суда

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Рубрика Право
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Информация, признанная недостоверной или порочащей честь, будет удаляться из интернета во внесудебном порядке.

Путин подписал соответствующий закон.

Решение об удалении такой информации будет приниматься в течение 15 дней по заявлению заинтересованного лица.

Проверку информации будет проводить региональная прокуратура в течение 10 дней со дня подачи заявления. Потом в течение 5 дней генпрокурор России или его зам проверяют обоснованность решения, вынесенного региональной прокуратурой.

Если генпрокурор подтвердит решение об удалении информации — направляется в Роскомнадзор.

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