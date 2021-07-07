В 2022 году запланировали профицит бюджета

Планируется, что в 2022 году превышение доходов над расходами федерального бюджета составит 353,4 млрд рублей.
Такая информация следует из проекта основных характеристик госбюджета, подготовленного Минфином, который есть в распоряжении у «Известий».
Профицит станет возможным из-за увеличения поступлений на 2 трлн рублей относительно заложенных в законе о бюджете уровня с 20,6 трлн рублей до 22,6 трлн рублей. Однако, расходы также запланировано увеличить с 21,8 трлн до 22,3 трлн рублей.
По предварительным данным Минфина, сообщает издание, дефицит госбюджета продолжит сохраняться до 2024 года, но уменьшится в 7 раз.