В 2022 году запланировали профицит бюджета

Планируется, что в 2022 году превышение доходов над расходами федерального бюджета составит 353,4 млрд рублей.

Такая информация следует из проекта основных характеристик госбюджета, подготовленного Минфином, который есть в распоряжении у «Известий».

Профицит станет возможным из-за увеличения поступлений на 2 трлн рублей относительно заложенных в законе о бюджете уровня с 20,6 трлн рублей до 22,6 трлн рублей. Однако, расходы также запланировано увеличить с 21,8 трлн до 22,3 трлн рублей.