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В 2022 году запланировали профицит бюджета

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Рубрика Экономика России
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Планируется, что в 2022 году  превышение доходов над расходами федерального бюджета составит 353,4 млрд рублей. 

Такая информация следует из проекта основных характеристик госбюджета, подготовленного Минфином, который есть в распоряжении у «Известий».

Профицит станет возможным из-за увеличения поступлений на 2 трлн рублей относительно заложенных в законе о бюджете уровня с 20,6 трлн рублей до 22,6 трлн рублей. Однако, расходы также запланировано увеличить с 21,8 трлн до 22,3 трлн рублей.

По предварительным данным Минфина, сообщает издание, дефицит госбюджета продолжит сохраняться до 2024 года, но уменьшится в 7 раз.

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