Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС нужны айтишники, социологи и даже психологи, рассказал Егоров выпускникам-отличникам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Новости ФНС
Версия для печати

Даниил Егоров встретился с выпускниками факультета «Налоги, аудит и бизнес-анализ» Финансового университета. Причем, только с отличниками. Он рассказал им, что Службе нужны айтишники, социологи и даже психологи. А еще рассказал, что ФНС должна максимально забрать себе фискальные функции.

Об этом пишут на сайте ФНС.

По словам Егорова, еще 20 лет назад для работы в налоговой службы достаточно было стать экономистом или юристом. Но сейчас там требуются представители самых разных профессий.

«Современная налоговая – это новые технологии, которые используются для того, чтобы налоги было проще считать и удобнее платить. Поэтому нам нужны и специалисты по IT, и социологи, и даже психологи. В идеале, чтобы налоговик с базовым юридическим или экономическим образованием всегда стремился к собственному развитию и постоянно учился. Только тогда вы сможете добиться карьерных высот. Причем такой подход сейчас не только в налоговых органах, но и в бизнесе».

Глава налоговиков посоветовал выпускникам зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы понять, чем же Служба сейчас занимается. По его словам, нигде в мире нет такого, чтобы налоговая считала налоги за бизнес:

«Чтобы налог для очень малого, но все-таки бизнеса, рассчитывался на стороне налоговой – такого больше нигде нет. Коллеги из многих стран приезжают к нам, чтобы перенять этот опыт».

Собственно, основной вектор развития налоговой на современном этапе, по его словам – это максимальный перевод фискальных функций на сторону Службы.

«Тем самым будут снижаться непроизводственные издержки бизнеса, а сэкономленные деньги предприниматели смогут перенаправлять на развитие своего дела» — сказал он.

Подборка полезных мероприятий

Разместить