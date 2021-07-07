ФНС нужны айтишники, социологи и даже психологи, рассказал Егоров выпускникам-отличникам

Даниил Егоров встретился с выпускниками факультета «Налоги, аудит и бизнес-анализ» Финансового университета. Причем, только с отличниками. Он рассказал им, что Службе нужны айтишники, социологи и даже психологи. А еще рассказал, что ФНС должна максимально забрать себе фискальные функции.

Об этом пишут на сайте ФНС.

По словам Егорова, еще 20 лет назад для работы в налоговой службы достаточно было стать экономистом или юристом. Но сейчас там требуются представители самых разных профессий.

«Современная налоговая – это новые технологии, которые используются для того, чтобы налоги было проще считать и удобнее платить. Поэтому нам нужны и специалисты по IT, и социологи, и даже психологи. В идеале, чтобы налоговик с базовым юридическим или экономическим образованием всегда стремился к собственному развитию и постоянно учился. Только тогда вы сможете добиться карьерных высот. Причем такой подход сейчас не только в налоговых органах, но и в бизнесе».

Глава налоговиков посоветовал выпускникам зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы понять, чем же Служба сейчас занимается. По его словам, нигде в мире нет такого, чтобы налоговая считала налоги за бизнес:

«Чтобы налог для очень малого, но все-таки бизнеса, рассчитывался на стороне налоговой – такого больше нигде нет. Коллеги из многих стран приезжают к нам, чтобы перенять этот опыт».

Собственно, основной вектор развития налоговой на современном этапе, по его словам – это максимальный перевод фискальных функций на сторону Службы.

«Тем самым будут снижаться непроизводственные издержки бизнеса, а сэкономленные деньги предприниматели смогут перенаправлять на развитие своего дела» — сказал он.