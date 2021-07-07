📈 В июне люди набрали рекордную сумму кредитов наличными

Население в июне заняло в банках 1,3 трлн руб., почти повторив рекорд апреля 2021 года.

По сравнению с июнем 2020 года, в этом году выдача кредитов наличными выросла на 60 %.

В количественном выражении банки выдали 1,85 млн кредитов, что на 7,16 % больше чем в мае и на 2,5 % больше чем в апреле.

Что касается ипотеки, то в июне физлица оформили 179 тыс. жилищных кредитов на 551 млрд руб., что на 25 % больше уровня мая и соответствует уровню апреля (556 млрд руб.). Средний размер кредита по ипотеке превысил 3 млн руб., с начала года он вырос на 13,4 %.

Высокие темпы прироста сохранили в июне рынки автокредитования (94,3 млрд руб.) и POS-кредитования (26,5 млрд руб.), сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG.



