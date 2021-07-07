Госорганы не смогут требовать бухотчетность у организаций, если она есть в ГИРБО

С 1 января 2022 года вступят в силу поправки, отменяющие обязанность организаций предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность в различные госорганы. Об этом напоминает Минфин в информационном сообщении № ИС-учет-34 от 5 июля 2021 года.
Изменения касаются бухотчетности, которая сдается в ГИРБО. Из этого ресурса госорганы и будут самостоятельно брать нужные сведения. Также не нужно будет представлять и аудиторское заключение о такой отчетности, если отчетность подлежит обязательному аудиту и аудиторское заключение о ней имеется в ГИРБО.
Что такое Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО)Минфин в сообщении приводит список организаций, которых коснется нововведение:
|Государственные органы, обязанность представлять бухгалтерскую отчетность в которые отменена
|Организации, освобожденные от представления бухгалтерской отчетности и (или) аудиторского заключения о ней
Основание
(соответствующий Федеральный закон в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 352-ФЗ)
|Росимущество, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
|
Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального имущества
на регулярной основе2
|Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»
|Уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (осуществляющие права собственника имущества предприятия)
|
Унитарные предприятия
на регулярной основе
|Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
|Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство
|
Застройщики
на регулярной основе
|Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
|
Организатор конкурса на право заключения концессионного соглашения
|
Организации, осуществлявшие эксплуатацию имущества, передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению
в случае проведения конкурса на заключение концессионного соглашения
|Федеральный закон «О концессионных соглашениях»
|
Организатор конкурса на право аренды имущества
|
Организации, осуществлявшие эксплуатацию передаваемого арендатору по договору аренды имущества
в случае проведения конкурса на передачу прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения
|Федеральный закон «О теплоснабжении»
|
Организации, осуществлявшие эксплуатацию передаваемого арендатору по договору аренды имущества
в случае проведения конкурса на передачу прав владения и (или) пользования централизованными системами (объектами) водоснабжения и (или) водоотведения
|Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»
|
ФАС России
|
Организации, в отношении которых имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию
при подаче заявлений о намерении предоставить преференцию
|Федеральный закон «О защите конкуренции»
|
Организации, осуществляющие сделки, подлежащие контролю
при подаче ходатайств и уведомлений об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю
|
Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
при подаче ходатайств о предварительном согласовании сделки и ходатайства о согласовании установления контроля
|
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
|
ФТС России
|
Организации, исполняющие обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов (декларанты)
на регулярной основе
|Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
|Ростуризм
|
Туроператоры
на регулярной основе
|Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
|
Минюст России
(в отношении аудиторских заключений)
|
Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента
на регулярной основе
|Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
Кто не сдает отчетность в ГИРБО:
- организации бюджетной сферы;
- ЦБ РФ;
- религиозные организации;
- организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне.