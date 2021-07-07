Госорганы не смогут требовать бухотчетность у организаций, если она есть в ГИРБО

С 1 января 2022 года вступят в силу поправки, отменяющие обязанность организаций предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность в различные госорганы. Об этом напоминает Минфин в информационном сообщении № ИС-учет-34 от 5 июля 2021 года.

Изменения касаются бухотчетности, которая сдается в ГИРБО. Из этого ресурса госорганы и будут самостоятельно брать нужные сведения. Также не нужно будет представлять и аудиторское заключение о такой отчетности, если отчетность подлежит обязательному аудиту и аудиторское заключение о ней имеется в ГИРБО.

Минфин в сообщении приводит список организаций, которых коснется нововведение:

Государственные органы, обязанность представлять бухгалтерскую отчетность в которые отменена Организации, освобожденные от представления бухгалтерской отчетности и (или) аудиторского заключения о ней Основание (соответствующий Федеральный закон в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 352-ФЗ) Росимущество, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального имущества на регулярной основе2 Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» Уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (осуществляющие права собственника имущества предприятия) Унитарные предприятия на регулярной основе Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство Застройщики на регулярной основе Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Организатор конкурса на право заключения концессионного соглашения Организации, осуществлявшие эксплуатацию имущества, передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению в случае проведения конкурса на заключение концессионного соглашения Федеральный закон «О концессионных соглашениях» Организатор конкурса на право аренды имущества Организации, осуществлявшие эксплуатацию передаваемого арендатору по договору аренды имущества в случае проведения конкурса на передачу прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения Федеральный закон «О теплоснабжении» Организации, осуществлявшие эксплуатацию передаваемого арендатору по договору аренды имущества в случае проведения конкурса на передачу прав владения и (или) пользования централизованными системами (объектами) водоснабжения и (или) водоотведения Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» ФАС России Организации, в отношении которых имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию при подаче заявлений о намерении предоставить преференцию Федеральный закон «О защите конкуренции» Организации, осуществляющие сделки, подлежащие контролю при подаче ходатайств и уведомлений об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение при подаче ходатайств о предварительном согласовании сделки и ходатайства о согласовании установления контроля Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» ФТС России Организации, исполняющие обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов (декларанты) на регулярной основе Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ростуризм Туроператоры на регулярной основе Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» Минюст России (в отношении аудиторских заключений) Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента на регулярной основе Федеральный закон «О некоммерческих организациях»

Но есть организации, отчетность которых не сдается в ГИРБО. Так что их изменения не касаются.