Бухотчетность можно будет отправлять без участия операторов ТКС

Из закона о бухучете исключили требование отправлять отчетность только через операторов ТКС. Об этом пишет Минфин в информационном сообщении № ИС-учет-34 от 05 июля 2021 года.

Но это не значит, что бухотчетность можно будет опять сдавать в бумажном виде. Требование представлять её в электронной форме в законе осталось.

Допустимые способы отправки бухотчетности будет устанавливать ФНС.

Что придумают налоговики, сказать сейчас точно нельзя. Но скорее всего можно будет сдавать бухгалтерские балансы через сайт ФНС. В рамках пилотного проекта это уже действует несколько лет, хотя в законе было указано, что отправлять отчетность надо именно через операторов ТКС.

Скорее всего отчеты можно будет отправить и через Личный кабинет налогоплательщика.