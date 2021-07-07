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Размер штрафа хотят привязать к размеру бизнеса

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Рубрика КоАП РФ
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Размер штрафа юрлицу за административные нарушения хотят привязать к размеру бизнеса.

С таким предложением выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева:

«Также инициатива Кодекса об административных правонарушениях — необходимо соотносить и рассчитывать штрафы для бизнеса по размеру самого бизнеса, потому что ко мне поступают обращения от малого бизнеса, где штрафы — 80 млн рублей, конечно, бизнес на следующий день можно закрывать с такими штрафами», — отметила Минеева.

Цитата по «ТАСС».

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