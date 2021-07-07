Размер штрафа хотят привязать к размеру бизнеса

Размер штрафа юрлицу за административные нарушения хотят привязать к размеру бизнеса.
С таким предложением выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева:
«Также инициатива Кодекса об административных правонарушениях — необходимо соотносить и рассчитывать штрафы для бизнеса по размеру самого бизнеса, потому что ко мне поступают обращения от малого бизнеса, где штрафы — 80 млн рублей, конечно, бизнес на следующий день можно закрывать с такими штрафами», — отметила Минеева.
Цитата по «ТАСС».