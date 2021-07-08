Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Малому бизнесу станет легче получить льготные кредиты

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кредиты
Версия для печати

До 1 ноября 2021 года малому бизнесу увеличат объем льготного кредитования и повысят доступность.

Такое поручение дал Владимир Путин по итогам программы «Прямая линия».

В реализации дополнительных мер по льготному кредитованию будут участвовать правительство, ЦБ и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

«Принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.

Срок исполнения — 1 ноября 2021 года.

Подборка полезных мероприятий

Разместить