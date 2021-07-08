Малому бизнесу станет легче получить льготные кредиты

До 1 ноября 2021 года малому бизнесу увеличат объем льготного кредитования и повысят доступность.
Такое поручение дал Владимир Путин по итогам программы «Прямая линия».
В реализации дополнительных мер по льготному кредитованию будут участвовать правительство, ЦБ и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.
«Принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.
Срок исполнения — 1 ноября 2021 года.