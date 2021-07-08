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В МФЦ будут переводить ваши бумажные документы в электронный вид и размещать их на Госуслугах

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Рубрика Общество. Люди. События
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В МФЦ можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов.

Опубликовано постановление Правительства № 1114 от 05.07.2021.

Сама процедура проста, сообщили в кабмине.

Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа и еще больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно.

Перечень документов, на которые можно сделать электронные дубликаты, будет утвержден отдельным постановлением Правительства.

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