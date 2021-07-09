Рейтинги юркомпаний: чем наши отличаются от зарубежных

Сравнение известных рейтингов юридических фирм: Chambers, Best Lawyers, «Право.ру-300», «Коммерсантъ», Legal 500. Во всех рейтингах разное общее количество фирм и то, насколько среди них много иностранных. В зависимости от рейтинга, видны перегибы в сторону отечественных, либо, наоборот, в сторону иностранных компаний.

Рассказал один из составителей аналитики «Право.ру» Алексей Малаховский на своей странице в Facebook.

«Вместе с Марией Фомичевой проанализировали самые популярные юридические рейтинги: и зарубежные, и российские.

Немало любопытных цифр собрали:

В первые группы сразу всех рейтингов попало только четыре юрфирмы (угадаете, какие?)

В Best lawyers рекомендованных юристов оказалось в четыре раза больше, чем у „Право.ру-300“

рекомендованных юристов оказалось в четыре раза больше, чем у У „Ъ“ лишь 15% иностранных юрфирм попало в первые группы рейтинга

Полный лонгрид здесь».

Некоторые выдержки из исследования:

В исследовании 2020 года в «Право.ru-300» попали всего 389 компании, из них лишь 71 получила золотые медали в некоторых отраслях. У «Коммерсанта» в рейтинге 212 фирм и больше половины из них (135) в первых группах. В российском исследовании Legal 500 –128 юрфирм, а в Chambers лишь 72. При этом у «Ъ» всего 15% ильфов попало в первые бэнды рейтинга. Для сравнения, у «Право.ru-300» иностранных юрфирм в первых группах – 39%. Это сравнимо с присутствием международных консультантов в первых группах Legal 500.

Впрочем, на российском юррынке есть игроки, которые попадают в первые группы всех четырех рейтингов:

Dentons,

Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры,

АБ Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры.

Рейтинги юрфирм обсудили в комментариях к посту:

«Коллеги, у меня только один комментарий: у иностранных рейтингов нет задачи оценить российский юр рынок! Они выбирают фирмы „безопасные“ для иностранных клиентов и партнерских юр фирм, с определенным портфолио проектов, заточенным на „иностранцев“».

На это пишут, что это слишком радикальная оценка:

«Не соглашусь, слишком радикальная оценка. Если мыслить такими категориями, то кто-то ведь скажет, что у российских есть другая задача: вписать в рейтинги абсолютное большинство всех, кто к ним пришел. А кто пришел очень тепло и настойчиво — обязательно поднять в рейтинге. Но... и это утверждение будет также излишне радикальным и посему в итоге неверным!».

Пришли к выводу, что истина где-то посередине:

«Истина посередине и где-то рядом».

Пишут, что юридический рынок в России шире рейтингов. А в качестве примера рассказали об американских «поштатных» рейтингах:

«Юридический рынок в РФ гораздо шире, чем любой рейтинг. Думаю, для интереса стоит посмотреть американские „поштатные“ рейтинги, там будет гораздо больше фирм, чем в лигале и чамберсе».

На это ответили, что в США и экономика каждого штата может превосходить российскую. Да и в России не так много активных с этой точки зрения регионов:

«Ну так в Америке экономика почти каждого штата будет поболее экономики всего нашего отечества. Юридический бизнес здесь лишь отражение этой другой реальности, к которой еще сверху добавится намного более развитая культура работы через юристов.

У нас регионов, где бы била ключом правовая мысль и цвела юридическая жизнь по пальцам одной руки можно пересчитать.

Если задействуем вторую, то только за счет регионов, где и вправду еще есть экономика, но успешность юристов определяется только скоростью заносов и обширностью сети таких связей. Отдельные же яркие личности в регионах априори системно оценены быть не могут».

Однако с этим мнением не согласились:

«Не совсем. Так получилось, что активно сейчас общаюсь с несколькими региональными командами, дадут фору столичным фирмам! И мне претит подход западных рейтингов, когда, по их мнению, есть Москва, Петербург и elsewhere („в другом месте“, прим. ред.)».

Кроме того, в комментариях покритиковали рейтинг Best Lawyers и рейтинг издания «Коммерсантъ».