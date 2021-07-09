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Платежи за просрочку кредита не должны быть больше 20 % годовых

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Рубрика Кредиты
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Центробанк выявил, что некоторые кредитные организации в дополнение к неустойке начисляли заемщикам иные платежи за просрочку оплаты долга на разовой или периодической основе.

При этом суммарный размер ответственности должника, как правило, превышал ограничения по величине неустойки, установленные законом.

В этой связи регулятор напомнил, что размер неустойки не может быть более 20 % годовых или более 0,1 % за каждый день просрочки (в зависимости от того, начисляются или нет проценты на сумму долга за период нарушения обязательств).

Но в обоих случаях такой платеж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа, напомнил регулятор.

Об этом говорится в информационном письме ЦБ от 08.07.2021 №ИН-06-59/48, адресованном банкам, МФО, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам.

Выплата неустойки при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником своих обязательств должна быть обозначена в кредитном договоре или договоре займа и зафиксирована в 12-й строке таблицы с индивидуальными условиями договора.

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