Жалобы на налоговиков надо подавать в электронном виде через Госуслуги. Но только по азартным играм и лотереям

Вступил в силу новый порядок обжалования решений налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц при осуществлении ими государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр, а также проведением лотерей (введен законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Теперь такие жалобы подаются только в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Они должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью организации (для граждан достаточно простой электронной подписи).

В личном кабинете контролируемого лица на портале ЕПГУ будут отражаться информация о ходе и результатах рассмотрения жалобы, а также размещаться решение вышестоящего налогового органа, принятое по итогам рассмотрения данной жалобы, пояснили в ФНС.

Жалобу можно подать в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Обжаловать предписание налоговиков можно в течение 10 рабочих дней с момента его получения. В случае пропуска срока подачи жалобы по уважительной причине этот срок по ходатайству контролируемого лица может быть восстановлен. Жалоба рассматривается вышестоящим налоговым органом в течение 20 рабочих дней.

Поясним, речь идет именно о государственном, а не о налоговом контроле. Новый способ обжалования касается государственного надзора в области организации и проведения азартных игр и федерального государственного надзора за проведением лотерей.