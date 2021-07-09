Столичный малый бизнес получит новую финансовую поддержу

Новые меры финансовой поддержки на профилактику ковида получат московские компании малого и среднего бизнеса.
Сергей Собянин подписал постановление Правительства Москвы от 06.07.2021 № 976-ПП.
Скачать постановление можно здесь.Малый и средний бизнес может получить финподдержку при одновременном соблюдении следующих критериев:
- компания или ИП зарегистрированы в Москве;
- с момента регистрации юрлица или ИП прошло не менее 6 месяцев;
- основной вид деятельности включен в перечень Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и ограничительных мер по профилактике распространения ковида;
- не в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- нет приостановления деятельности;
- компания не является иностранной;
- в организация доля иностранного участия не более 50%.
Такие компании получат грант в размере 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. рублей на каждого работника. ИП без сотрудников — 21,5 тыс. рублей.Для получения финансовой поддержки малому бизнесу надо подать заявление и приложить копии отчетности для ФНС со сведениями о количестве работников за последний отчетный период и документы, подтверждающие госрегистрацию на территории Москвы.
Заявление подается через информационную систему развития предпринимательства и промышленности. Дата начала приема таких документов пока не озвучена.