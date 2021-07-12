⚡️ Проверьте почту. Заявление на выплату по 10 тыс. рублей к школе уже там

В воскресенье, 11 июля, на почту начали приходить письма от Госуслуг. В письме – ссылка на заполненное заявление на выплату по 10 тыс. рублей к школе.

Вот так выглядит данное письмо.

В тексте письма напоминают, что перед отправкой заявления надо проверить реквизиты банковского счета, информацию о заявители и ребенке.

Заявления начнут обрабатываться с 15 июля, а выплата будет производиться с 16 августа.

Если ребенку пока 5 лет, но к 1 сентября уже исполнится 6 лет, то подать заявление можно уже сейчас.

При переходе по ссылке открывается окно с напоминанием о том, кто может получить выплату. А также заполненные поля заявления, которые надо проверить.

Стоит отметить, что в разделе «Реквизиты для перечисления выплаты» можно выбрать автоматическое заполнение банковских реквизитов карты, на которую ранее приходили ковидные выплаты на детей. И также возможное получение привилегий от банков, если для перечисления данной выплаты будет выбрана их карта.