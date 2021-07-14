Данные для расчёта НДПИ и НДД за июнь 2021 года

Опубликованы данные для расчета налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также акциза на нефтяное сырье за июнь 2021 года.

Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья — 71,46 долл. США за баррель.

Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным банком РФ, за все дни налогового периода — 72,5106.

Значение коэффициента Кц — 15,6856.

Показатели Ц АБрт , Ц ДТрт , Т АБм , Т ДТм , Ц АБэксп и Ц ДТэксп опубликованы на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.