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Данные для расчёта НДПИ и НДД за июнь 2021 года

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Опубликованы данные для расчета налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также акциза на нефтяное сырье за июнь 2021 года.

Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья — 71,46 долл. США за баррель.

Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным банком РФ, за все дни налогового периода — 72,5106.

Значение коэффициента Кц — 15,6856.

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэкспопубликованы на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Средняя цена одной тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанные из нее, размещаются на официальном сайте Минэкономразвития.

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