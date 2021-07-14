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За два года сократилось количество нуждающихся семей. Сейчас их «всего» три четверти

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Три четверти российских семей живут в условиях постоянной нехватки денег на покупку самого необходимого. Два года назад таких семей было почти 80%. Заодно люди назвали минимальную сумму, которой семье хватило бы на месяц для самого необходимого — около 61 тыс. руб.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование Росстата.

Те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% семей в России. 24,3% семей легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого, показало масштабное исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.

Ситуация по этому параметру улучшилась по сравнению с 2018 годом (исследование проводится два раза в год), когда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого. В 2016 году таких домохозяйств было 84,6%.

Также ведомство привело необходимый для проживания доход, который люди назвали.

Осенью 2020 года эта сумма была оценена в среднем в 60,9 тыс. руб., показал опрос. В предыдущем исследовании (чуть более двух лет назад) домохозяйства назвали среднюю сумму 58,5 тыс. руб.

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