Изменен порядок подсчета страхового стажа для пособий новым российским гражданам

Минтруд обновил правила подсчета и подтверждения страхового стажа для расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Изменения коснутся иностранцев, получивших российское гражданство.

В страховой стаж застрахованного лица, являющегося гражданином РФ, будут включаться периоды его трудовой деятельности на территории иностранного государства, гражданином которого он являлся до приобретения российского гражданства. Но только в том случае, если между нашими странами заключен договор, предусматривающий учет страхового стажа, приобретенного на территориях договаривающихся сторон.