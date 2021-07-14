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Изменен порядок подсчета страхового стажа для пособий новым российским гражданам

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Рубрика Больничные
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Минтруд обновил правила подсчета и подтверждения страхового стажа для расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Изменения коснутся иностранцев, получивших российское гражданство.

В страховой стаж застрахованного лица, являющегося гражданином РФ, будут включаться периоды его трудовой деятельности на территории иностранного государства, гражданином которого он являлся до приобретения российского гражданства. Но только в том случае, если между нашими странами заключен договор, предусматривающий учет страхового стажа, приобретенного на территориях договаривающихся сторон.

Приказ от 09.06.2021 № 388н с новыми правилами вступит в силу с 1 января 2022 года.

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