Дистанционную регистрацию безработных продлят до конца года

Власти намерены продлить действие Временных правил регистрации граждан в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат безработным до 31 декабря 2021 года.

Опубликован проект поправок в постановление Правительства от 08.04.2020 № 460.

Напомним, сейчас срок установлен до 31 июля 2021 года.

Временные правила предусматривают подачу заявления в ЦЗН дистанционно — через личный кабинет в системе «Работа в России» или на портале госуслуг.

Добавим, что если гражданин не зарегистрирован на портале госуслуг, то ЦЗН должен зарегистрировать его там. Таким образом, без регистрации на Госуслугах гражданин не сможет числиться безработным.

Такие поправки внесены недавно в закон о занятости.