❗ Бывшая жена бывшего собственника не может отнять квартиру у нового покупателя: решение КС

Конституционный суд вступился за гражданина, у которого отняли половину купленной им квартиры из-за чужих семейных разборок.

Оспаривалась норма п. 1 статьи 302 ГК, которая разрешает истребовать имущество у добросовестного приобретателя, если оно выбыло из собственности бывшего владельца помимо его воли.

Ситуация следующая. Гражданин Мокеев купил квартиру в 2016 году у гражданина М., который годом ранее купил ее у своего родственника — гражданина Г. Бывшая жена этого гражданина Г. подала в суд на Мокеева и потребовала у него вернуть ей половину квартиры, так как она не давала разрешение на продажу (квартира была куплена в браке). Женщина оспорила договор купли-продажи между Г. и М. А вот оспорить договор между М. и Мокеевым ей не удалось, и тогда она потребовала у Мокеева ½ квартиры и суды ее поддержали. Доводы Мокеева о том, что он является добросовестным приобретателем, а срок исковой давности истек, были отклонены.

Обескураженный таким положением дел новый собственник дошел до Конституционного суда.

Там заявили, что разумное и осмотрительное поведение добросовестного приобретателя, полагающегося на сведения ЕГРН, не предполагает выяснения им судьбы этого имущества. Иное возлагало бы на покупателей недвижимости все риски, связанные с признанием недействительными сделок, совершенных третьими лицами, и тем самым подрывало бы доверие граждан к государственной регистрации недвижимости.

Бывший супруг, сведений о котором не имеется в реестре, должен сам контролировать сохранение за собой права на имущество и позаботиться о его своевременном разделе, или хотя бы о внесении указания о себе как о сособственнике в ЕГРН. В отсутствие же таких действий недопустимо возложение неблагоприятных последствий совершения сделки на добросовестных участников гражданского оборота.

Суд указал, что права бывшего супруга могут быть защищены путем предъявления требований к другому супругу. Но гражданин, приобретший жилое помещение у третьего лица, обладает меньшими возможностями по оценке рисков, чем бывший супруг — участник общей совместной собственности.

Другими словами, бывшие супруги должны разбираться между собой, а не переваливать вину на неповинных граждан.

Таким образом, не подлежит удовлетворению иск бывшего супруга, который не предпринял мер по оформлению своего права собственности, но добился признания сделки о ее продаже недействительной, предъявленный к добросовестному приобретателю, полагавшемуся на данные ЕГРН и ставшему собственником законно.

Иное нарушало бы баланс прав и интересов всех участников гражданского оборота. В данном истолковании оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ и не предполагает истребования жилого помещения в делах, аналогичных рассмотренному, говорится в Постановлении КС № 35-П от 13.07.2021

Дело Мокеева подлежит пересмотру.

При этом в КС отметили, что законодатель вправе внести изменения в правовое регулирование отношений, связанных с госрегистрацией прав на имущество, находящееся в совместной собственности бывших супругов.

Так что не исключено, что скоро может быть изменен порядок регистрации общих квартир, которые сейчас могут регистрироваться на имя одного из супругов.