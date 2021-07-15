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Компании внесут в экологический антирейтинг

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Рубрика Экологическое законодательство
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Росприроднадзор с 1 августа начнет публиковать экологические антирейтинги российских компаний.

Во время проведения ПМЭФ в июне этого года глава ведомства Светлана Радионова выразила сомнения в качестве ESG-рейтингов.

«Мы видим огромное количество рейтингов, мы видим огромное количество оценок и вручение грамот, премий, номинаций, каких-то достижений и всего-всего. И вообще не понимаем откуда они берутся», — заявила она.

При этом ни один составитель рейтинга за два года, пока Радионова возглавляет Росприроднадзор, по ее словам, не интересовался информацией, которой располагает российское природоохранное ведомство.

Аббревиатура ESG расшифровывается: Environmental (окружающая среда), Social (социальная ответственность), Governance (управление). Присуждается рейтинговыми агентствами.

Природоохранное ведомство надеется, что составление такого рейтинга будет стимулировать компании активнее проводить экологические мероприятия.

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