Компании внесут в экологический антирейтинг

Росприроднадзор с 1 августа начнет публиковать экологические антирейтинги российских компаний.

Во время проведения ПМЭФ в июне этого года глава ведомства Светлана Радионова выразила сомнения в качестве ESG-рейтингов.

«Мы видим огромное количество рейтингов, мы видим огромное количество оценок и вручение грамот, премий, номинаций, каких-то достижений и всего-всего. И вообще не понимаем откуда они берутся», — заявила она.

При этом ни один составитель рейтинга за два года, пока Радионова возглавляет Росприроднадзор, по ее словам, не интересовался информацией, которой располагает российское природоохранное ведомство.

Аббревиатура ESG расшифровывается: Environmental (окружающая среда), Social (социальная ответственность), Governance (управление). Присуждается рейтинговыми агентствами.

Природоохранное ведомство надеется, что составление такого рейтинга будет стимулировать компании активнее проводить экологические мероприятия.