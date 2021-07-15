Малый бизнес будет получать компенсацию за переводы через СБП ежемесячно

Банки будут компенсировать малому бизнесу комиссии за переводы через СБП ежемесячно. Причем в беззаявительном порядке.

Правительство утвердило правила возмещения банковских комиссии в системе быстрых платежей в постановлении от 30.06.2021 № 1103.

Компенсация будет производиться в беззаявительном порядке в следующем месяце. Но возможно и через месяц.

Банки самостоятельно определяют размер компенсации малому бизнесу за месяц. Далее в течение 7 рабочих дней после окончания месяца подают заявку на получение субсидии в Минэкономразвитие. Срок рассмотрения заявления банка — 10 рабочих дней.

Банк получает субсидию в течение 10 рабочих дней после рассмотрения заявки. И не позднее 5 рабочих дней после поступления денег от Минэкономразвития перечисляет деньги на счет компании малого или среднего бизнеса.

Таким образом, максимальный срок для получения субсидии компанией МСП — 32 рабочих дня, то есть примерно 1,5 месяца.

В данном постановлении также отмечено, что компенсация комиссий за переводы через СБП будет производиться за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Ранее на «Клерке» писали, что правительство выделило 500 млн рублей на компенсацию комиссия малому бизнесу за переводы через систему быстрых платежей.