Как сообщить в налоговую об ошибке в Личном кабинете

Вы обнаружили неверную информацию в своем Личном кабинете налогоплательщика? Об этом можно сообщить в налоговую несколькими способами.
Вот что предлагает ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы»:
- в письменной форме (отправить по почте или факсу) по адресу налоговой инспекции;
- в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью по ТКС;
- в форме электронного документа через портал Госуслуг;
- через боксы для приёма входящей корреспонденции на бумажном носителе, установленные в налоговых инспекциях;
- в форме электронного документа (без электронной подписи) через сервис «Обратиться в ФНС России».
Можно написать об ошибке и через сам Личный кабинет налогоплательщика — физического лица. Для этого надо зайти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать соответствующую тематику.