Как сообщить в налоговую об ошибке в Личном кабинете

Вы обнаружили неверную информацию в своем Личном кабинете налогоплательщика? Об этом можно сообщить в налоговую несколькими способами.

Вот что предлагает ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы»:

в письменной форме (отправить по почте или факсу) по адресу налоговой инспекции;

в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью по ТКС;

в форме электронного документа через портал Госуслуг;

через боксы для приёма входящей корреспонденции на бумажном носителе, установленные в налоговых инспекциях;

в форме электронного документа (без электронной подписи) через сервис «Обратиться в ФНС России».

Можно написать об ошибке и через сам Личный кабинет налогоплательщика — физического лица. Для этого надо зайти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать соответствующую тематику.