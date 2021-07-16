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Как сообщить в налоговую об ошибке в Личном кабинете

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Рубрика Новости ФНС
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Вы обнаружили неверную информацию в своем Личном кабинете налогоплательщика? Об этом можно сообщить в налоговую несколькими способами.

Вот что предлагает ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы»:

  • в письменной форме (отправить по почте или факсу) по адресу налоговой инспекции;
  • в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью по ТКС;
  • в форме электронного документа через портал Госуслуг;
  • через боксы для приёма входящей корреспонденции на бумажном носителе, установленные в налоговых инспекциях;
  • в форме электронного документа (без электронной подписи) через сервис «Обратиться в ФНС России».

Можно написать об ошибке и через сам Личный кабинет налогоплательщика — физического лица. Для этого надо зайти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать соответствующую тематику.

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